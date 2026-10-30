Την επάνοδο στην ανά διετία διεξαγωγή του θεσμού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έκανε γνωστή η αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Νεότερη εξέλιξη για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ή αλλιώς Copa Africa. Η Εκτελεστική Επιτροπή της αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την επαναφορά του παλαιότερου τρόπου διεξαγωγής της διοργάνωσης, δηλαδή ανά δύο χρόνια. Ο λόγος έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του θεσμού.

Άρα το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί το 2027 στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα και ενώ τα επόμενα τουρνουά έχουν προγραματιστεί για τα έτη 2028, 2031 και 2033. Σχετικά με το κενό μεταξύ του 2028 και του 2031, αυτό γίνεται για να μην πέσει χρονικά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με το Παγκόσμιο Κύπελλο.