Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπιασε συνολικά τον αριθμό των 985 γκολ και έβαλε και χατ τρικ με την Αλ Νασρ, το 67ο στην καριέρα του. Επόμενο ήταν να είναι ικανοποιημένος.

Πρόσω ολοταχώς για τον στόχο των 1.000 γκολ στην καριέρα του βαδίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Κολούντ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου και η ομάδα του πήρε τη νίκη με 5-3 μπορεί να μην έκανε τα πάντα αλλά έκανε πολλά. Τα τρία από τα πέντε γκολ αυτού του αγώνα ήρθαν από τον Κριστιάνο.

Ο Ρονάλντο έφτασε τα 985 γκολ και πλέον απέχει πολύ λίγο από τα 1.000 τέρματα. Παράλληλα έκανε και το Νο67 χατ τρικ της πολύ μεγάλης καριέρας του.

Ο 41χρονος σταρ θέλησε να δείξει την αντίδρασή του για το πόσο χάρηκε μέσα από τα social media του. «Σπουδαία νίκη, σπουδαία ομαδική εμφάνιση. Χαρούμενος που βοήθησα με ένα χατ-τρικ!» , έγραψε χαρακτηριστικά ο CR7.