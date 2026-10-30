Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι της Κυριακής (1/11, 19:30), με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην κορυφή και θέλει να διατηρήσει την απόσταση από τους διώκτες του, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αναζητά τη δεύτερη νίκη του σε ντέρμπι, μετά το 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Από την πλευρά της, η Ένωση ταξιδεύει με στόχο ένα σημαντικό τρίποντο, καθώς βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό προβάδισμα για τη νίκη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 39%. Η πιθανότητα επικράτησης της ΑΕΚ υπολογίζεται στο 35%, ενώ η ισοπαλία συγκεντρώνει 26%, επιβεβαιώνοντας την ισορροπία που χαρακτηρίζει το μεγάλο ντέρμπι.