Έτοιμη να προσθέσει σημαντική εμπειρία από το NBA στο ρόστερ της είναι η Φενέρμπαχτσε, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ντουάιτ Πάουελ, σύμφωνα με το «BasketNews».

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, οι δύο πλευρές βρίσκονται εδώ και αρκετό διάστημα σε διαπραγματεύσεις και όλα δείχνουν πως σύντομα θα καταλήξουν σε συμφωνία, με ορίζοντα συνεργασίας μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 33χρονος Καναδός σέντερ διαθέτει πλούσια παραστάσεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, έχοντας συμπληρώσει 13 χρόνια παρουσίας στο NBA και καταγράψει συνολικά 768 συμμετοχές. Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 3,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα αποκτήσει ακόμη μία αξιόπιστη λύση στη γραμμή των ψηλών, με τον Πάουελ να προσφέρει εμπειρία, δύναμη και επιπλέον επιλογές στο παιχνίδι της τουρκικής ομάδας.