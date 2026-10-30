Σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκεται η Γιουβέντους, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να καλείται να αντιστρέψει άμεσα το αρνητικό κλίμα ενόψει της αναμέτρησης με τη Νάπολι. Παρότι θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο την Κυριακή, το μέλλον του στον σύλλογο παραμένει αβέβαιο, καθώς ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα ή μια νέα απογοητευτική εμφάνιση ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξελίξεις. Στο προσκήνιο, μάλιστα, βρίσκεται ήδη το όνομα του Αντόνιο Κόντε.

Η διοίκηση, προς το παρόν, στρέφει την προσοχή της στους ποδοσφαιριστές. Ο Καρνεβάλι τούς άσκησε έντονη κριτική, ζητώντας άμεση αλλαγή νοοτροπίας και μεγαλύτερη αγωνιστική ένταση, μετά την εικόνα που παρουσίασαν απέναντι στην Τζένοα. Ως πρώτο μέτρο αποφασίστηκε η πρόωρη συγκέντρωση της ομάδας σε ξενοδοχείο. Έτσι, από το βράδυ και μέχρι το παιχνίδι με τη Νάπολι, οι παίκτες θα παραμείνουν στο J Hotel, ακολουθώντας πρόγραμμα περιορισμένης μετακίνησης μεταξύ ξενοδοχείου και προπονητικού κέντρου.

Στο τραπέζι και τα εναλλακτικά σενάρια

Ο Σπαλέτι καλείται πλέον να διαχειριστεί μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς η Γιουβέντους δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει σταθερότητα ούτε στη φετινή σεζόν. Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες, με τα ονόματα των Πιόλι, Ντεσάν, Πάουλο Σόουζα και Σέρτζιο Κονσεϊσάο να βρίσκονται στη σχετική λίστα.

Οι περισσότεροι από τους υποψήφιους έχουν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της Γιουβέντους, με εξαίρεση τον Πορτογάλο Κονσεϊσάο, ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο της Μίλαν. Ωστόσο, ο προπονητής που εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο Αντόνιο Κόντε, καθώς η επιστροφή του θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το κλίμα γύρω από τον σύλλογο.

Την τελική απόφαση έχει ο Τζον Έλκαν, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Στο εσωτερικό της διοίκησης υπάρχουν σκέψεις για έναν προσωρινό προπονητή μέχρι το τέλος της χρονιάς, με τον Σιμόνε Ιντζάγκι να αποτελεί τον βασικό στόχο για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, η επιδείνωση της κατάστασης ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα, με τον Κόντε να θεωρείται πλέον μία λύση που συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Κόντε περιμένει, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η Γιουνάιτεντ

Την ίδια στιγμή, ο Αντόνιο Κόντε απολαμβάνει τις διακοπές του στο Σαρμ ελ Σέιχ, έχοντας επιλέξει να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα εν μέσω της κρίσης στη Γιουβέντους και των σεναρίων που συνδέουν το όνομά του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, απέφυγε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση στο Σινιγκάλια, προκειμένου να μην πυροδοτηθούν περισσότερες φήμες γύρω από το μέλλον του. Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, πάντως, δεν θα έμενε αδιάφορος σε ενδεχόμενη πρόταση επιστροφής στη Γιουβέντους, καθώς θεωρεί πως το υπάρχον ρόστερ διαθέτει μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Σημαντικό ρόλο στην εικόνα της ομάδας έχουν παίξει και οι πολλοί τραυματισμοί.