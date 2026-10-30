Πλήγμα για την Κόμο αποτελεί ο τραυματισμός του Μόιζε Κεν, καθώς ο Ιταλός επιθετικός θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου πέντε εβδομάδες, όπως ενημέρωσε επίσημα η ομάδα του. Ως αποτέλεσμα, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο 26χρονος φορ είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού λίγο πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν, το οποίο τον κράτησε εκτός για περισσότερο από έναν μήνα. Στην Κόμο περίμεναν την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ωστόσο η εξέλιξη της κατάστασής του δεν ήταν η επιθυμητή.

Συγκεκριμένα, ο Κεν δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ακολουθήσει νέα θεραπευτική αγωγή. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Cugat της Βαρκελώνης, με βασικό στόχο την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος στην κνήμη.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε πως η θεραπεία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εκτιμώντας ότι ο χρόνος αποθεραπείας του ποδοσφαιριστή θα φτάσει περίπου τις πέντε εβδομάδες. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η πορεία της αποκατάστασής του θα παρακολουθείται καθημερινά, ανάλογα με την κλινική του εικόνα.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο Μόιζε Κεν θα χάσει οριστικά το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, στερώντας από την Κόμο μία σημαντική επιθετική επιλογή για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η Κόμο ανέφερε:

«Η Κόμο ανακοινώνει ότι ο Μόιζε Κεν υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Ινστιτούτο Cugat στη Βαρκελώνη, με στόχο την πλήρη ανάρρωση από τον πρόσφατο τραυματισμό του στην κνήμη.

Η θεραπεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο χρόνος ανάρρωσης εκτιμάται σε περίπου πέντε εβδομάδες και θα αξιολογείται σε καθημερινή βάση ανάλογα με την κλινική του πρόοδο.

Η Κόμο θα ήθελε να ευχαριστήσει τον γιατρό Cugat και το επιτελείο του και να ευχηθεί στον Μόιζε ταχεία επιστροφή στην αγωνιστική δράση».