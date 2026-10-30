Η απόφαση της Κίνας να διακόψει τη μετάδοση των αγώνων του NBA για δυόμισι χρόνια, εξαιτίας μιας πολιτικής τοποθέτησης του τότε general manager των Χιούστον Ρόκετς, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό προηγούμενο για την υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ και το σημερινό μπλόκο στις μεταδόσεις αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ένταση που έχει προκύψει με την τοποθέτηση του Γάλλου επιθετικού για τον Μάο Τσετούνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα», θυμίζει όσα συνέβησαν το 2019 με το NBA. Τότε, αφορμή για την αντίδραση των κινεζικών αρχών αποτέλεσε μια ανάρτηση του Ντάριλ Μόρεϊ, γενικού διευθυντή των Χιούστον Ρόκετς, σχετικά με τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ.

«Αγωνιστείτε για την ελευθερία, στηρίξτε το Χονγκ Κονγκ», είχε γράψει ο Μόρεϊ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Κίνα. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση θεωρήθηκε από τις κινεζικές αρχές προσβολή της εθνικής κυριαρχίας και της ταυτότητας της χώρας, με αποτέλεσμα να επιβληθεί ουσιαστικά τηλεοπτικός αποκλεισμός στο NBA. Αντίστοιχα, ούτε οι απολογίες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αποτρέψει την τωρινή αντίδραση της Κίνας στην υπόθεση Μπαπέ.

Το τηλεοπτικό «μπλακ άουτ» επεκτάθηκε τόσο στους αγώνες της κανονικής περιόδου όσο και στα παιχνίδια προετοιμασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση φιλικής αναμέτρησης των Μπρούκλιν Νετς με τους Λος Άντζελες Λέικερς στη Σαγκάη, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.

Η κρατική τηλεόραση CCTV είχε τοποθετηθεί επίσημα για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι «κάθε σχόλιο που αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία και την κοινωνική σταθερότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης».

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν, μάλιστα, στον ίδιο τον Μόρεϊ. Ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος τότε αποτελούσε το μεγαλύτερο αστέρι των Ρόκετς, επιχείρησε να κατευνάσει την κατάσταση, δηλώνοντας: «Ζητάμε συγγνώμη, αγαπάμε την Κίνα». Ούτε αυτή η κίνηση, ωστόσο, στάθηκε αρκετή για να αλλάξει τη στάση των κινεζικών αρχών.

Στην υπόθεση είχε εμπλακεί και ο Γιάο Μινγκ, ο θρυλικός Κινέζος σέντερ που αγωνίστηκε για οκτώ σεζόν στο NBA, από το 2002 έως το 2011, φορώντας αποκλειστικά τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς. Ως πρόεδρος τότε της κινεζικής ομοσπονδίας μπάσκετ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Μόρεϊ «ακατάλληλες» και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του.

Το οικονομικό πλήγμα για το NBA ήταν τεράστιο, όπως συμβαίνει και με τις ανησυχίες που υπάρχουν σήμερα για τις επιπτώσεις της υπόθεσης στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη La Liga. Η Κίνα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά του NBA εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, με την εμπορική της αξία να υπολογίζεται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Τα μεγέθη της κινεζικής αγοράς είναι εντυπωσιακά, καθώς περισσότερα από 300 εκατομμύρια άτομα ασχολούνται με το μπάσκετ, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 500 εκατομμύρια κάτοικοι παρακολουθούν ή ενημερώνονται για το αμερικανικό πρωτάθλημα.

Το NBA είχε ανοίξει γραφείο στο Χονγκ Κονγκ ήδη από το 1992, ενώ για περίπου τρεις δεκαετίες οι αγώνες του μεταδίδονταν κανονικά στην Κίνα. Η συνεργασία διακόπηκε τον Οκτώβριο του 2019, μετά την ανάρτηση του Μόρεϊ, και αποκαταστάθηκε το 2022, έπειτα από δυόμισι χρόνια τηλεοπτικού αποκλεισμού.

Οι συνέπειες, πάντως, δεν περιορίστηκαν στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Περίπου δώδεκα εμπορικές συμφωνίες με σημαντικές εταιρείες ανεστάλησαν, μεταξύ των οποίων συνεργασίες με τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αθλητικών ειδών της Κίνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας και έναν μεγάλο όμιλο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σήμερα, οι σχέσεις του NBA με την Κίνα έχουν πλέον εξομαλυνθεί. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι Χιούστον Ρόκετς και οι Ντάλας Μάβερικς έδωσαν φιλικό παιχνίδι στις 11 Οκτωβρίου στο Μακάο.

Το 2019, ο τότε κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, είχε υπερασπιστεί δημόσια τη στάση της λίγκας, παρά τις οικονομικές συνέπειες που προέκυψαν από την κρίση.

«Καταλαβαίνω ότι οι συνεργάτες μας είναι δυσαρεστημένοι, όμως υπερασπιζόμαστε τις αρχές μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από την ανάπτυξη της επιχείρησής μας. Οι αξίες της ισότητας, του σεβασμού και της ελευθερίας της έκφρασης χαρακτηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια το NBA και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Ως ένα πρωτάθλημα που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές μας είναι η υπεράσπιση αυτών των αξιών», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.