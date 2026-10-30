Αναρτήσεις ενός διακοσμητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να έδωσαν στους διαρρήκτες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εντοπίσουν την πολυτελή κατοικία του Μπρούνο Φερνάντες. Το σπίτι του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 4,78 εκατομμύρια ευρώ, έγινε στόχος τριών κουκουλοφόρων την περασμένη εβδομάδα.

Οι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στην κατοικία και να αφαιρέσουν διάφορα αντικείμενα αξίας, μεταξύ των οποίων και επώνυμα κοσμήματα. Η διάρρηξη σημειώθηκε την ώρα που η αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν στην Ιταλία, όπου γνώρισε την ήττα με 4-1 από την Κόμο 1907 στο Champions League.

Εκείνη τη στιγμή, ούτε η σύζυγος του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή, Άνα Πίνιο, ούτε τα δύο μικρά παιδιά τους βρίσκονταν στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, το ζευγάρι είναι «συντετριμμένο» από το περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, ένας διακοσμητής που είχε αναλάβει εργασίες στην κατοικία του Φερνάντες είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού. Η πολυτελής κατοικία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, ενώ ο επαγγελματίας είχε ανεβάσει και selfie με τον αρχηγό της Γιουνάιτεντ, τραβηγμένη στον χώρο στάθμευσης του ακινήτου.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αναπαράχθηκε ευρέως από φίλους της αγγλικής ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο στη συνέχεια διαγράφηκε. Το ενδεχόμενο οι φωτογραφίες να αξιοποιήθηκαν από τους διαρρήκτες εξετάζεται, καθώς είναι γνωστό ότι συμμορίες που στοχεύουν κατοικίες ποδοσφαιριστών παρακολουθούν τις κινήσεις τους και συλλέγουν πληροφορίες πριν πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους. Εικόνες από το εσωτερικό μιας κατοικίας, η διαρρύθμιση των χώρων, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία για τη δράση τους.

Ο 32χρονος Μπρούνο Φερνάντες κατοικεί με την οικογένειά του εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια σε έναν ήσυχο δρόμο της περιοχής Τσέσαϊρ, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ανάλογο περιστατικό.

Η κατοικία είναι εξοπλισμένη με σύγχρονες υποδομές προστασίας, καθώς διαθέτει προηγμένο σύστημα συναγερμού με διαφορετικές ζώνες ασφαλείας, κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), αλλά και ηλεκτρικές πύλες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, ένας γείτονας ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές, αφού αντιλήφθηκε ύποπτα άτομα μέσα στον κήπο του ακινήτου. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, οι τρεις δράστες είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γειτονικών κατοικιών, προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Ο επιθεωρητής Ντέιβιντ Τζάρβις, από την υπηρεσία διερεύνησης εγκλημάτων του Μακλσφιλντ, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της έρευνας, καλώντας παράλληλα οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Από την πλευρά της, η αστυνομία του Τσέσαϊρ επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ποδοσφαιριστής της Premier League βρίσκεται αντιμέτωπος με αντίστοιχο περιστατικό. Τον Ιανουάριο, στόχος διαρρηκτών είχε γίνει και η κατοικία του Ρούμπεν Ντίας, αμυντικού της Μάντσεστερ Σίτι, την περίοδο που συγκατοικούσε με την παρουσιάστρια του Love Island, Μάγια Τζάμα.

Στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων περιλαμβάνονται επίσης τα ονόματα των Τζακ Γκρίλις, Ραχίμ Στέρλινγκ και Ριγιάντ Μαχρέζ, με τις συγκεκριμένες υποθέσεις να αναδεικνύουν το πρόβλημα της στοχοποίησης των κατοικιών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.