Στην έδρα της Αναντολού Εφές δοκιμάζεται απόψε ο Παναθηναϊκός (Novasports 4 HD), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους και να ολοκληρώσουν ιδανικά τη διαβολοβδομάδα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Το «τριφύλλι», που μετρά επτά νίκες σε οκτώ αναμετρήσεις στη διοργάνωση, θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές ευρωπαϊκές εμφανίσεις του, μετά το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Στόχος του είναι να πανηγυρίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, διατηρώντας παράλληλα την εξαιρετική του πορεία στη φετινή σεζόν.

Στην Ευρώπη, χρειάστηκε να ξεπεράσει την αντίσταση της Αρμάνι, την οποία νίκησε με 80-75 σε μια απαιτητική αναμέτρηση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Κυπελλούχους Ελλάδας ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 6 ασίστ και 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας καθοριστική συμβολή στην έκβαση του αγώνα. Εξίσου σημαντική ήταν η παρουσία του Ματίας Λεσόρ, που έκανε double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για την αναμέτρηση στην Τουρκία, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο παικτών του. Ο Κώστας Σλούκας δεν ακολούθησε την αποστολή, καθώς αποφασίστηκε να προστατευτεί και να διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής του μετά την πρόσφατη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Εκτός παραμένει και ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Η τουρκική ομάδα, υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο, προέρχεται από ένα ιδιαίτερα αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε με 118-88 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το ρεκόρ της στην Ευρωλίγκα διαμορφώθηκε στο 3-5, με τα αμυντικά προβλήματα να αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.

Προβλήματα απουσιών αντιμετωπίζει και η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αφού δεν υπολογίζει στους Μάικ Τζέιμς, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ιζαϊά Κορντινιέ, οι οποίοι παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης. Στα θετικά για τον Πάμπλο Λάσο συγκαταλέγεται η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος έχει πλέον επανέλθει στη διάθεσή του, παίρνοντας μάλιστα χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.