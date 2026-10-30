Την Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί απόψε (21:15, Novasports Prime) ο Ολυμπιακός στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να ολοκληρώσουν με δύο νίκες τη διπλή αγωνιστική και να φτάσουν τις επτά επιτυχίες στη φετινή regular season.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 81-73 επί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο χρειάστηκε να καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Παρά τις απουσίες, οι Πειραιώτες έδειξαν αμυντική συνέπεια και βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, διατηρώντας τον έλεγχο όταν οι γηπεδούχοι επιχειρούσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της αναμέτρησης.

Οι Βεζένκοφ, Γουόρντ και ΜακΙντάιρ ξεχώρισαν, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Χολ και Τζόουνς στη γραμμή των ψηλών. Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε αποτελεσματικά την μπάλα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 26 ασίστ, στοιχείο που αποτύπωσε την ομαδική λειτουργία του.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 6-2, παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ απών θα είναι και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εκτίει την τιμωρία του. Αντίθετα, αυξημένες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του Μιλουτίνοφ.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο παρουσίας του Κόντσαρ στη δωδεκάδα.

Στην αντίπερα όχθη, η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, έχοντας καταφέρει να πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Η μοναδική επιτυχία της ήρθε στο ιταλικό ντέρμπι με τη Βίρτους Μπολόνια, για τη δεύτερη αγωνιστική. Έκτοτε ακολούθησαν έξι συνεχόμενες ήττες από Μπασκόνια, Μακάμπι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, στην πρόσφατη αναμέτρησή της με τους «πράσινους», την περασμένη Τρίτη, η ιταλική ομάδα παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 80-75.

Αναφορικά με την κατάσταση του ρόστερ της, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Πίτερς, με την τελική απόφαση να αναμένεται λίγο πριν από το τζάμπολ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού απουσίασε από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό λόγω προβλήματος στο γόνατο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών Μέσων, επέστρεψε στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί.