Ο Ατρόμητος νίκησε με 3-1 τον Βόλο εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και έπιασε την ΑΕΚ στους 6 βαθμούς.

Ο αγώνας άρχισε με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ νωρίς και συγκεκριμένα στο 8ο λεπτό, όταν ο Μεντίλ έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά την ωραία μπαλιά του Κόμπα και έδωσε έτοιμο το 1-0 στον Χαραλαμπόγλου. Η αντίδραση των φιλοξενούμενων, όμως, ήταν απλά τέλεια.

Στο 11′ ο Οφόρι, έπειτα από υπέροχη ατομική ενέργεια, έκανε το 1-1 και στο 13′ ο Μουτουσαμί με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Παπαδόπουλου, έγραψε το 1-2. Σκορ που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 22′ ο Οφόρι τα έκανε και πάλι όλα σωστά και γύρισε για τον Αγιάγκουα που έκανε το 1-3.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μάλιστα, οι Περιστεριώτες θα μπορούσαν να πετύχουν και 4ο γκολ καθώς ο Τσιλούλης κέρδισε πέναλτι μετά την ανατροπή του από τον Κάργα και ανέλαβε και την εκτέλεση αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, ο Βόλος έμεινε με 10 παίκτες στο 86′ καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο Τασιούρας ενώ ο Χουάν Κάρλος Γαρίδο είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές και ο Ατρόμητος πήρε εύκολα τη νίκη και διεκδικεί είσοδο στην 4άδα της βαθμολογίας της League Phase.

Βόλος (Χουάν Κάρλος Γαρίδο): Σιαμπάνης, Μεντίλ (46′ Ενγιού), Κατσικάς, Κάργας, Αγκιάκουα, Γκονζάλες (67′ Ρεγκίς), Λυκουρίνος (46′ Τασιούρας), Μπούρνιτς (57′ Πιέρ Γκάρμπριελ), Κόμπα, Καμπελά (46′ Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μουντές, Τσακμάκης, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Καραμάνης (86′ Κώτσης), Μουτουσαμί (32′ Τσιγγάρας), Πνευμονίδης (86′ Περέα ), Οφόρι (71′ Σερζίνιο), Τσιλούλης, Τσαντίλας (71′ Τσούμπερ).