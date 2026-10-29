Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε δηλώσεις πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Κωνσταντινούπολη, όπου την Παρασκευή (30/10) θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» είναι στην 1η θέση της κατάταξης έχοντας επτά νίκες στα πρώτα οκτώ παιχνίδια και την Παρασκευή (30/10) θα βρουν απέναντί τους μια ομάδα που θέλει να αντιδράσει μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως τόνισε και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του.

«Η βαριά ήττα της Εφές από τη Χάποελ σημαίνει ότι σίγουρα θα παίξει τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Αν θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες κέρδισαν εκτός έδρας την Ζάλγκιρις, παίζοντας τέλειο μπάσκετ. Το χθεσινό ήταν απλά ένα παιχνίδι. Εμείς σίγουρα θα συναντήσουμε μια Εφές με περισσότερη ενέργεια που θα παίξει ένα καλύτερο μπάσκετ από το χθεσινό», είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς και συνέχισε.

«Έτσι είναι η Euroleague. Δεν ξέρω τι περιμένει ο κόσμος. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά τη σεζόν και μετά από αυτά τα πρώτα ματς, οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Εδώ είναι η Euroleague. Υπάρχουν διαδοχικά παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να μιλάω με τους παίκτες του».

Από εκεί και πέρα, σχετικά με την πίεση που υπάρχει, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε: «Δεν έχει σημασία αν παίζεις με μια ομάδα που είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Υπάρχουν π.χ. πολλά παιχνίδια που κρίνονται στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιου είδους πίεση. Συνεχίζουμε να παίζουμε το μπάσκετ που πρέπει να παίζουμε. Κάποια παιχνίδια τα κερδίζεις πιο εύκολα και άλλα όχι. Υπάρχουν πάντα κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξεις για να είσαι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι είναι η ζωή μας».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ομπράντοβιτς είπε πως «είναι καλό να έχεις σχεδόν τους πάντες υγιείς. Μετά το παιχνίδι με την Αρμάνι, βρεθήκαμε στο ΟΑΚΑ και προσπαθήσαμε να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Εφές. Δουλέψαμε με κάποιους παίκτες. Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε λίγο πιο σκληρά, το κάνουμε. Χειριζόμαστε την κατάσταση με τους πολλούς αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα».