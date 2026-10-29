Ο Παναθηναϊκός είναι η μία από τις έξι ομάδες της Euroleague που θέλουν στο NBA Europe οι άνθρωποι του NBA, σύμφωνα με τη σερβική «Meridian Sport».

Την ίδια ώρα που η Euroleague ετοιμάζεται για την επέκτασή της με τη συμμετοχή 24 ομάδων από την επόμενη σεζόν, οι Αμερικανοί συνεχίζουν τον δικό τους σχεδιασμό για τη νέα λίγκα από κοινού με τη FIBA.

Το πλάνο για το NBA Europe παραμένει ενεργό και όπως αναφέρει η σερβική «Meridian Sport» οι Αμερικανοί θέλουν έξι ομάδες της Euroleague στη νέα λίγκα που σχεδιάζουν και ανάμεσά τους είναι ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, με βάση όσα αναφέρουν οι Σέρβοι, πλην των «πράσινων» οι Αμερικανοί θέλουν επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε, τη Μπάγερν Μονάχου και τη Βιλερμπάν.

Την ίδια ώρα, πάντως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συζητήσεων ανάμεσα στη Euroleague και το NBA, με το ευρωπαϊκό μπάσκετ να είναι εν αναμονή εξελίξεων.