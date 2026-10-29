Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, όπως και της Αλ Χαλίτζ, για τον Στιβ Σολβέ της Σαμπάχ, κάνει λόγο η γαλλική L’ Equipe.

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός από τη Γουαδελούπη είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στις Στρασμπούρ, Ντιζόν και Ορλεάν, η ομάδα όμως με την οποία ξεχώρισε είναι η Σαμπάχ, στην οποία υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025, έχοντας μείνει ελεύθερος από Μαρτίγκ.

Στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν ο Σολβέ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στο Champions League, με τις εμφανίσεις του να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Ανάμεσά τους, όπως τονίζει η Equipe, είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος για να προλάβει τους ανταγωνιστές θέλει να τον αποκτήσει τον Ιανουάριο, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν.

Για τον Σολβέ υπάρχει ενδιαφέρον και από την Αλ Χαλίτζ και η Σαμπάχ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του για να αποκλείσει το ενδεχόμενο να τον χάσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι του 2027.

Διεθνής με τη Γουαδελούπη, έχοντας πετύχει και 2 γκολ σε 15 εμφανίσεις, ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός μετράει 12 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τη Σαμπαχ, έχοντας βρει και τον δρόμο προς τα δίχτυα μία φορά.