Χωρίς τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Αναντολού Εφές, εκτός έδρας, την Παρασκευή (30/10).

Οι «πράσινοι» είναι στην 1η θέση της Euroleague με 7-1 και στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής θα αναμετρηθούν με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, με τα προβλήματα να μην λείπουν.

Συγκεκριμένα, ο Ρογκαβόπουλος παραμένει εκτός δράσης ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Σλούκας, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, προκειμένου να είναι ομαλή η προσαρμογή του στη δράση.

Ο Έλληνας γκαρντ, πάντως, θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το εκτός έδρας ματς της Κυριακής (1/11) με τον Άρη στη Stoiximan Basket League.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές είναι οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας, Φαλ.