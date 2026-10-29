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Λιγότερο από δύο ώρες χρειάστηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Άρη, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου.

Τόσο οι «ασπρόμαυροι» όσο και οι «κίτρινοι» έχουν μπει με πολλές προσδοκίες στη φετινή σεζόν μετά τις μεταγραφές που έκαναν και οι οπαδοί των δύο ομάδων περιμένουν πώς και πώς τα ντέρμπι.

Το πρώτο για το φετινό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου στην έδρα του ΠΑΟΚ και οι εξέδρες θα είναι κατάμεστες, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Τα «μαγικά χαρτάκια» έκαναν φτερά σε λιγότερο από δύο ώρες, απόδειξη του πώς περιμένει την αναμέτρηση με τον Άρη οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά».