Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση τον Παναθηναϊκό, στις 3 Νοεμβρίου, για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη με 1-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και παρέμειναν στην 1η θέση της βαθμολογίας έχοντας τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, οι οποίοι βρέθηκαν κατά χιλιάδες στις εξέδρες.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου όμως, πριν την έναρξη, έλαβε χώρα «σοβαρό φαινόμενο βίας», σύμφωνα με τη ΔΕΑΒ, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής…

««Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 03/11/2026, την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για το πρωτάθλημα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Καλεί σε ακρόαση, στις 03/11/2026, τις ομάδες «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ» και «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1927», αναφορικά με σοβαρά επεισόδια μεταξύ παικτών και παραγόντων τους, που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρονται ότι έλαβαν χώρα, με τη λήξη του μεταξύ τους αγώνα ποδοσφαίρου, στις 25/10/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης, για την 5η αγωνιστική του 9ου ομίλου του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής κατηγορίας της ΕΠΟ, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Καλεί σε ακρόαση, στις 04/11/2026, τον Προπονητή της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β΄, καθώς και την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του πρώτου, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΕ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, στις 25/10/2026, στο ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».