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Οι εφέσεις του Βόλου και του Πανσερραϊκού για την υπόθεση Σούντγκρεν απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, οπότε οι αφαιρέσεις βαθμών παραμένουν κανονικά.

Ο Βόλος είχε τιμωρηθεί με -3 και ο Πανσερραϊκός με -4 και αμφότερες οι ομάδες είχαν καταθέσει εφέσεις, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν από την αρμόδια επιτροπή της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Πράγμα που σημαίνει ότι το -3 και το -4 παραμένουν.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για το θέμα αναφέρει τα εξής…

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.».