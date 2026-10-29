Ο Αζεντίν Ουναΐ χειρουργήθηκε με απόλυτη επιτυχία την Πέμπτη (29/10) και ο Παναθηναϊκός θα τον έχει ξανά στη διάθεσή του σε 4-5 μήνες, αν η αποκατάστασή του εξελιχθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ο διεθνής Μαροκινός άσος τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης καθώς υπέστη ολική ρήξη στον τένοντα του δικεφάλου του δεξιού του ποδιού και την Πέμπτη (29/10) πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με την ΠΑΕ να ενημερώνει πως όλα πήγαν καλά.

Πλην του γιατρού του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλου, στο χειρουργείο ήταν και ο διεθνούς φήμης ορθοπαιδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ, όπως και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και σύμβουλος του ιατρικού τιμ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η επέμβαση, όπως προαναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Ουναΐ θα αρχίσει από την Παρασκευή (30/10) εξειδικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία 4-5 μηνών.

Αυτό σημαίνει πως η αποκατάστασή του εξελιχθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ο παίκτης θα επιστρέψει στη δράση τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.