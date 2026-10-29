Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Γιαν Μοντέρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν με σημαντικές απουσίες στην Τουρκία για να αντιμετωπίσουν τη Μπεσίκτας, πήραν τη νίκη, είναι στο 6-2 μετά τις πρώτες 8 αγωνιστικές της Euroleague και τώρα έχουν μπροστά τους το εντός έδρας παιχνίδι με τους Ιταλούς.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (30/10) την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena και ο Μπαρτζώκας μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον Μιλουτίνοφ, καθώς η μαγνητική που έκανε, λόγω των ενοχλήσεων στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, βγήκε καθαρή.

Αυτό σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, στο οποίο, αντιθέτως, δύσκολα θα δώσει το παρών ο Μοντέρο καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Στην αναμέτρηση με τους Ιταλούς δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του ο νεοαποκτηθείς Τζον Κόντσαρ ενώ εκτός παραμένει ο Εβάν Φουρνιέ.