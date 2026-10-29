Εκνευρισμός για τη διαιτησία

Μεγάλη νίκη για τον… μισό Ολυμπιακό στην Τουρκία επί της Μπεσίκτας, αλλά και εκνευρισμός για τη διαιτησία. Στον Πειραιά προσπαθούν να καταλάβουν για ποιο λόγο έχει αλλάξει η στάση των διαιτητών απέναντί τους, έτσι αισθάνονται τουλάχιστον, στα τελευταία παιχνίδια. Η αποβολή του Μπαρτζώκα κόντρα στη Βαλένθια, κάποια σφυρίγματα κόντρα στη Μπαρτσελόνα, οι αποφάσεις στα τελευταία λεπτά με τη Φενέρμπαχτσε, όλα αυτά έγιναν πριν το ματς με τη Μπεσίκτας, όπου επίσης οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν παράπονα για κάποια σφυρίγματα των διαιτητών. Το θέμα απασχολεί σοβαρά τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν γιατί η ομάδα έχει αυτή την αντιμετώπιση στα τελευταία παιχνίδια.

Θα ρίξει βόμβα με Πινέδα;

Πρόταση από Ολλανδία, λένε οι Μεξικανοί, περιμένει η Μοντερέι για τον Πινέδα. Είναι δυνατόν να πωληθεί ένας παίκτης για τον οποίο έδωσαν αρκετά εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ πριν λίγους μήνες; Θα δούμε… Αν πάντως η Μοντερέι δείξει διατεθειμένη να συζητήσει για πώληση του Πινέδα, το θέμα θα απασχολήσει και ελληνική ομάδα. Το τελευταίο 48ωρο κυκλοφορούν κάποιες… περίεργες φήμες για τον Παναθηναϊκό και τον Πινέδα. Από την πλευρά των πράσινων, φυσικά, δεν υπάρχει το παραμικρό σχόλιο, επισήμως δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Υπάρχουν και αυτοί όμως που υποστηρίζουν πως δεν αποκλείεται ο Αλαφούζος να επιδιώξει να τρελάνει τους πάντες αποκτώντας τον καλύτερο παίκτη του περσινού πρωταθλήματος, κάνοντας έτσι πιο ξεκάθαρο από ποτέ το πόσο πολύ θέλει τον τίτλο φέτος.

Κιτρινόμαυρα ζόρια

Αλλιώς τα περίμενε τα πράγματα φέτος ο Νίκολιτς και αλλιώς του έρχονται. Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν προκάλεσε κάποια μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ, θα προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλλου όπως και να ‘χει, ήταν όμως ακόμη ένα ματς στο οποίο φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το πρόβλημα δεν είναι αγωνιστικό κυρίως αλλά στη νοοτροπία. Οι κιτρινόμαυροι δεν έχουν το ίδιο πάθος, την ίδια πείνα με πέρυσι, αντιθέτως βγάζουν μια υπεροψία που τελικά στοιχίζει. Και με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι σε τρεις μέρες και να έχει τεράστια βαθμολογική σημασία, στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει σημάνει συναγερμός. Αν στραβώσουν τα πράγματα στο ΟΑΚΑ, η συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολη για την πρωταθλήτρια και αρκετές καλοκαιρινές αποφάσεις της θα αμφισβητηθούν.

Άλλος Ναν με Ομπράντοβιτς

Στην καλύτερή του φάση είναι ο Ναν από όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό και φαίνεται. Ο Ομπράντοβιτς έκανε πολλές συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ όσο αυτός ήταν εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού και φαίνεται πως έχει καταφέρει να του αλλάξει νοοτροπία. Ο Ναν που βλέπουμε αυτή την περίοδο, μετά την επιστροφή του, είναι άλλος παίκτης. Δεν εκβιάζει προσπάθειες στην επίθεση, σουτάρει μόνο όταν πρέπει και έχει γίνει πολύ πιο ομαδικός. Ο Ζοτς ήταν σίγουρος για αυτό, είχε βρει… κώδικα επικοινωνίας με τον Αμερικανό και φαίνεται πως όντως βρήκε τον τρόπο για να τον πείσει να γίνει πιο απλός στο παιχνίδι του, να είναι πολύ πιο ήρεμος και να εκμεταλλεύεται το ταλέντο του όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία.

Εφές για Αταμάν

Η επιστροφή του Αταμάν στη Euroleague δεν αποκλείεται να γίνει μέσω της πατρίδας του τελικά. Ο Τούρκος πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού περιμένει την κατάλληλη πρόταση για να επιστρέψει στους πάγκους σε συλλογικό επίπεδο και είναι πιθανό αυτό να συμβεί με την Αναντολού Εφές τελικά. Την ομάδα που οδήγησε δύο φορές στην κατάκτηση της Euroleague. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τον Λάσο και στην Τουρκία έχουν ήδη αρχίσει οι φήμες για τον Αταμάν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είδε από κοντά τους αγώνες των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού με Μπαχτσεσεχίρ και Μπεσίκτας αντίστοιχα, έχοντας και τετ α τετ -με πολλά χαμόγελα- με τους Όσμαν και Μπαρτζώκα. Προς το παρόν η Εφές δεν έχει κάνει κάποια πρόταση, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, αλλά το όνομα του Αταμάν ακούγεται όλο και περισσότερο.