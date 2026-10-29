Ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Άρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η δίωξη βασίζεται σε άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα που αφορούν δημόσιες τοποθετήσεις, ανακοινώσεις και δηλώσεις οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν προσβολή ή δυσφήμιση των ποδοσφαιρικών αρχών, των διαιτητών και των θεσμικών οργάνων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι σχετικές προβλέψεις του κανονισμού για δηλώσεις παραγόντων, προπονητών και ποδοσφαιριστών στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΠΑΕ Άρης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο πειθαρχικών κυρώσεων, με την εξέλιξη της υπόθεσης να εξαρτάται από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και την απόφαση των αρμόδιων οργάνων.

«Ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης για την τέλεση πειθαρχικών αδικημάτων που αφορούν στο ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, για πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α’ και 26 περ. Α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ» τονίζεται.