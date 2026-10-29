Θετικά είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι τόσο σοβαρός όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί. Τόσο η Γουέστ Χαμ όσο και η Εθνική Ελλάδας περιμένουν πλέον να διαπιστώσουν αν ο 28χρονος αμυντικός θα καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως, ώστε να είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις.

Ο διεθνής στόπερ αποχώρησε με πρόβλημα από την αναμέτρηση της αγγλικής ομάδας με τη Σαουθάμπτον, προκαλώντας ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έφερε ανακούφιση, καθώς δεν επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους για τραυματισμό που θα τον κρατούσε εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με το The Athletic, στη Γουέστ Χαμ εκτιμούν ότι ο Μαυροπάνος μπορεί να επιστρέψει πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, από τις 9 έως τις 17 Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, αναμένεται να απουσιάσει από το προσεχές παιχνίδι με τη Γουέστ Μπρομ, με την επιστροφή του να τοποθετείται σε μία από τις επόμενες αναμετρήσεις.

Παράλληλα, το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αποθεραπείας του, καθώς πλησιάζουν οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις της League A του Nations League. Η «Γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου (21:45) και τη Σερβία εντός έδρας στις 16 Νοεμβρίου (21:45), με τη συμμετοχή του Μαυροπάνου στην αποστολή να εξαρτάται από την πορεία της αποκατάστασής του.