Ο Παναθηναϊκός παραμένει διακριτικά στην αγορά για να αποκτήσει σέντερ, αν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά το ματς με την Αρμάνι προσπάθησε να προστατεύσει το γκρουπ του και σχολίασε ότι τους εμπιστεύεται απόλυτα. Προφανώς και το κάνει, καθώς το υλικό της ομάδας είναι πολύ υψηλού επιπέδου και έχει αποδείξει τη δυναμική του.

Ο Παναθηναϊκός όμως είναι στην αγορά για μεταγραφή 5αριου και πολύ ψηλά στη λίστα των Πράσινων βρίσκεται ένας Ευρωλιγκάτος σέντερ που ξεχωρίζει ήδη στη φετινή σεζόν. Η εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό, τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και το συμβόλαιό του.

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