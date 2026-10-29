Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί, όπου είχε επαφές με τον Στέφανο Κοτσόλη, τον Τζέικομπ Νίστρουπ και ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μία ημέρα μετά τη νίκη επί του Άρη με 2-1 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «Πράσινοι» βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ συνομίλησε με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή της ομάδας, ενώ είχε και κατ’ ιδίαν συζητήσεις με παίκτες, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση.

Στην προπόνηση, το πρόγραμμα προσαρμόστηκε ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής στο ματς με τον Άρη. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στην προθέρμανση, στην κυκλοφορία της μπάλας, σε παιχνίδια μικρών χώρων, στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.