Περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια έχουν διοχετεύσει ιδιοκτήτες επαγγελματικών αθλητικών ομάδων στις ΗΠΑ στον εκλογικό κύκλο του 2026, με τη συντριπτική πλειονότητα των μεγαλύτερων δωρεών να κατευθύνεται στους Ρεπουμπλικανούς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μίριαμ Άντελσον, ιδιοκτήτρια των Ντάλας Μάβερικς, η οποία έχει διαθέσει 67,63 εκατομμύρια δολάρια υπέρ του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Το διακύβευμα είναι ο έλεγχος του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου: μια ρεπουμπλικανική νίκη θα διευκόλυνε την προώθηση της προεδρικής ατζέντας, ενώ μια ανατροπή των συσχετισμών θα περιόριζε τα περιθώρια κινήσεων του Λευκού Οίκου.

Στη λίστα των μεγάλων χρηματοδοτών βρίσκονται επίσης ο Ρομπ Γουόλτον των Ντένβερ Μπρόνκος, ο Τόνι Ρέσλερ των Ατλάντα Χοκς και ο Τζέρι Τζόουνς των Ντάλας Καουμπόις. Εξαίρεση αποτελεί ο Βίνοντ Χόσλα, που έχει στηρίξει κυρίως Δημοκρατικούς. Οι δωρεές αναδεικνύουν τη στενή διασταύρωση επιχειρηματικής ισχύος, επαγγελματικού αθλητισμού και πολιτικής επιρροής, με το αποτέλεσμα της κάλπης να κρίνει ποιοι θα έχουν ευνοϊκότερο έδαφος για την προάσπιση των συμφερόντων τους τα επόμενα δύο χρόνια.

Τι διακυβεύεται στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ θα ανανεωθούν 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας.

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα, ο Τραμπ θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα, να περάσει τον προϋπολογισμό και να προχωρήσει σε κρίσιμους διορισμούς. Αντίθετα, μια επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή θα ενίσχυε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης και τη δυνατότητα διερεύνησης των αποφάσεών της. Εάν αποκτήσουν και τη Γερουσία, θα αποκτήσουν επιπλέον επιρροή στην έγκριση ομοσπονδιακών διορισμών.

Οι 10 μεγαλύτεροι χρηματοδότες και οι δωρεές τους