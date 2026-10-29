Αν έπρεπε να συνοψίσει κανείς σε μία πρόταση όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στην Τούμπα, θα έλεγε ότι νίκησε η ομάδα που διαχειρίστηκε καλύτερα τις αδυναμίες της και έχασε εκείνη που πλήρωσε ακριβότερα τα λάθη της.

Σε δεύτερη ανάγνωση, το 3-1 αφήνει δύο διαφορετικά συμπεράσματα. Για τον Αλέσιο Λίσι, είναι ένα φιλί ζωής, μια νίκη που του εξασφαλίζει χρόνο και την ευκαιρία να διεκδικήσει την παραμονή του στον πάγκο. Για τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι μια ήττα που αναδεικνύει προβληματικές επιλογές τόσο στη διαχείριση του αγώνα όσο και στον σχεδιασμό του ρόστερ.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν εύγλωττα την αντίφαση της αναμέτρησης. Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είχε μόλις 35% κατοχή, αλλά δημιούργησε 1,25 xG έναντι 0,31 της ΑΕΚ και τρεις μεγάλες ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα της Ένωσης στην ανάπτυξη υπό πίεση. Στο δεύτερο, η ΑΕΚ ανέβασε την παραγωγή της στα 1,14 xG, αύξησε τις επαφές στην αντίπαλη περιοχή από επτά σε 21 και βελτίωσε αισθητά την επιθετική της εικόνα. Ωστόσο, δεν μετέτρεψε την υπεροχή της σε ανάλογη αποτελεσματικότητα.

Η Ένωση πλήρωσε τα προβλήματα στην πρώτη φάση της ανάπτυξης, με την επιλογή του Μπαλαμώτη αντί του Μπρινιόλι να επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά και την αδυναμία της να προστατεύσει τον κεντρικό άξονα. Η παρουσία του Μάγερ δεν προσέφερε την απαιτούμενη ασφάλεια στην αμυντική μετάβαση, όπως φάνηκε στη φάση του 2-1, όταν ο Σορετίρε βρήκε τον χώρο να κινηθεί χωρίς ουσιαστική αντίσταση.

Τα ερωτήματα για τον Νίκολιτς, ωστόσο, επεκτείνονται και στη διαχείριση του ρόστερ. Η συνεχής επιβάρυνση των Ρέλβας, Ρότα και Πήλιου, ενόψει των απαιτητικών αγώνων με Παναθηναϊκό και Ρεάλ, αναδεικνύει την περιορισμένη εμπιστοσύνη του προπονητή στις εναλλακτικές λύσεις. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά όχι μόνο τη διαχείριση των δυνάμεων, αλλά και την επάρκεια του αρχικού σχεδιασμού.

Στον αντίποδα, ο Λίσι κέρδισε χρόνο, όχι όμως και λύσεις. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες στην προστασία του κεντρικού άξονα, στις δεύτερες μπάλες και στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Η νίκη δεν εξαλείφει τα προβλήματα, απλώς του δίνει την ευκαιρία να τα αντιμετωπίσει. Με το εκτός έδρας ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στις 8 Νοεμβρίου να πλησιάζει, η ανάγκη για άμεση αγωνιστική βελτίωση είναι επιτακτική.

Η Τούμπα, τελικά, έδωσε στον Λίσι μια παράταση και στον Νίκολιτς μια προειδοποίηση. Ο πρώτος καλείται να αποδείξει ότι η νίκη μπορεί να αποτελέσει αφετηρία αλλαγής. Ο δεύτερος να αναθεωρήσει επιλογές που αποδείχθηκαν κοστοβόρες. Γιατί στο ποδόσφαιρο, η κατοχή και οι αριθμοί έχουν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε ουσιαστικό πλεονέκτημα.