Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε δημόσια απολογία προς τον κινεζικό λαό, λιγότερο από 24 ώρες μετά τις αντίστοιχες τοποθετήσεις του Κιλιάν Εμπαπέ και του προέδρου της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας. Η απόφαση ήρθε έπειτα από πιέσεις των κινεζικών αρχών, αλλά και υπό τον φόβο περαιτέρω επιπτώσεων στις εμπορικές δραστηριότητες του συλλόγου.

Η υπόθεση ξεκίνησε από βίντεο που γυρίστηκε τον Μάρτιο και δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, στο οποίο ο Εμπαπέ χαρακτήρισε τον Μάο Τσετούνγκ «δικτάτορα». Αρχικά, η διοίκηση της Ρεάλ υποστήριζε ότι το περιστατικό αφορούσε αποκλειστικά τον ποδοσφαιριστή και δεν επηρέαζε άμεσα τον σύλλογο ή τις συμφωνίες του με τους μεγάλους Κινέζους χορηγούς του.

Ωστόσο, η στάση της άλλαξε την Τετάρτη το πρωί. «Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από τον κινεζικό λαό για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή μας, Κιλιάν Εμπαπέ», ανέφερε η ανακοίνωση, με τον σύλλογο να συντάσσεται παράλληλα με τη δημόσια απολογία του Γάλλου επιθετικού.

Καθοριστική αποδείχθηκε η στάση των κινεζικών αρχών, οι οποίες δεν θεώρησαν επαρκείς τις εξηγήσεις του παίκτη και ζητούσαν επίσημη συγγνώμη από τη Ρεάλ προτού εξετάσουν την αποκατάσταση των σχέσεων. Ενδεικτική ήταν η διακοπή των τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων της ομάδας στην Κίνα.

Πέρα από το επικοινωνιακό σκέλος, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα οικονομικά δεδομένα. Σύμφωνα με τη Marca, η Ρεάλ διαθέτει περίπου 100 εκατομμύρια φιλάθλους στην κινεζική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει το 10%-15% των διεθνών πωλήσεων των προϊόντων της. Παράλληλα, ο σύλλογος κατέχει το 20% των δικαιωμάτων εικόνας του Εμπαπέ, τα έσοδα των οποίων επηρεάζονται επίσης από τους περιορισμούς στην κινεζική αγορά.