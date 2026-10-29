Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, με δήλωσή του στάθηκε στις εξελίξεις στην ΕΟΚ. «Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου , για τη διενέργεια δια ζώσης εκλογών στις 20 Δεκεμβρίου, είναι στη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία», είπε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η δήλωση του Βρούτση

«Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου , για τη διενέργεια δια ζώσης εκλογών στις 20 Δεκεμβρίου, είναι στη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Οι δεσμεύσεις του ΔΣ της Ομοσπονδίας προς την Πολιτεία, έπειτα από την συνάντησή μας την περασμένη Δευτέρα, για άμεσες ενέργειες στις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, τηρούνται.

Οι διαδικασίες ως τις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου και η ανάδειξη νέου ΔΣ θα βοηθήσουν για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία στο άθλημα. Παράλληλα, το Υπουργείο Αθλητισμού, μέσω της πλατφόρμας e-Κούρος, θωρακίζει κάθε εκλογική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μόνο νόμιμα σωματεία και νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Η Πολιτεία παραμένει αταλάντευτη στη διαλεύκανση κάθε παράνομης πρακτικής. Η συμμετοχή σε ένα συλλογικό όργανο δεν συνεπάγεται εξ ορισμού συνενοχή. Αποκλειστικά αρμόδια για να κρίνει και να αποδώσει ποινικές ευθύνες είναι η Δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε απόλυτα.

Το ΔΣ της ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να εργάζεται καθημερινά στην κατεύθυνση της αυτοκάθαρσης, της εύρυθμης λειτουργίας του μπάσκετ και να συμβάλλει στην διεξαγωγή ακέραιων και απόλυτα διαφανών εκλογών. Το Υπουργείο Αθλητισμού θα παρακολουθεί στενά κάθε ενέργεια και ως θεματοφύλακας της νομιμότητας θα παρεμβαίνει άμεσα όπου χρειαστεί.

Το βαθύ τραύμα που υπέστη το ελληνικό μπάσκετ, πρέπει να επουλωθεί. Αυτό απαιτεί νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα από όλους, ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να προχωρήσουμε σ’ ένα μέλλον που αξίζει στο ελληνικό μπάσκετ».