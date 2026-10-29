Η Λίβερπουλ εξασφάλισε την παρουσία της στους προημιτελικούς του League Cup, επικρατώντας της Τσέλσι με 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Οι «κόκκινοι» κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν εντός έδρας την Μπόρνμουθ, ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από την άστοχη εκτέλεση του Κώστα Τσιμίκα.

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει το αποτέλεσμα στη διαδικασία των πέναλτι και να σφραγίσει την πρόκριση της ομάδας του, όμως έστειλε την μπάλα εκτός εστίας. Παρά την απογοήτευση για την αποτυχημένη προσπάθειά του, είδε λίγα λεπτά αργότερα τους συμπαίκτες του να εξασφαλίζουν την πρόκριση, με τη Λίβερπουλ να επικρατεί τελικά με 6-5.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τσιμίκας επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω ανάρτησης στο Instagram, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εκτέλεσή του. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της ομάδας, υπογραμμίζοντας την ενότητα που χαρακτηρίζει τη Λίβερπουλ.

«Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήταν η καλύτερή μου προσπάθεια. Η ομάδα μου είναι υπέροχη. Οι συμπαίκτες μου είναι υπέροχοι. Οι φίλαθλοί μας είναι υπέροχοι. Συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο «Greek Scouser».