Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ορμπελίν Πινέδα από τη Μοντερέι, καθώς, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από το Μεξικό, σύλλογος του ολλανδικού πρωταθλήματος προετοιμάζει πρόταση για την απόκτησή του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Την πληροφορία μετέφερε ο Μεξικανός δημοσιογράφος Γουίλι Γκονσάλες, μέσα από την εκπομπή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «RG La Deportiva». Όπως ανέφερε, ομάδα της Eredivisie παρακολουθεί στενά την υπόθεση του διεθνούς μέσου και εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση στη Μοντερέι.

«Θα φτάσει πρόταση από μια ολλανδική ομάδα για τον Ορμπελίν Πινέδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, εμφανιζόμενος βέβαιος για την επικείμενη κίνηση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποκαλυφθεί ούτε η ταυτότητα του συλλόγου που ενδιαφέρεται για τον 30χρονο ποδοσφαιριστή ούτε οι οικονομικοί όροι μιας ενδεχόμενης προσφοράς. Ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι αναφέρονται η Φέγενορντ και ο Άγιαξ, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επιβεβαίωση ότι κάποια από τις δύο ομάδες έχει προχωρήσει σε επίσημη κίνηση.

Ο Πινέδα αγωνίζεται στη Μοντερέι υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στην ΑΕΚ. Την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει 11 συμμετοχές, με απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ σε συνολικά 816 λεπτά συμμετοχής.

Το ενδιαφέρον από την Ολλανδία, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να επηρεάσει τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Μεξικανού μέσου, με τις εξελίξεις να αναμένονται ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.