Δύο ημέρες μετά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, το γαλλικό περιοδικό France Football παρουσίασε το νέο βραβείο BOAT (Ballon d’Or of All Time), με στόχο την ανάδειξη της κορυφαίας εκδοχής ενός νικητή στην ιστορία του θεσμού. Νικητής αναδείχθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη χρονιά του 2008, όταν ο Πορτογάλος κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τη Χρυσή Μπάλα.

Η συγκεκριμένη εκδοχή του Ρονάλντο συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από εκείνη του Λιονέλ Μέσι το 2012. Οι δύο αστέρες κυριάρχησαν στις πρώτες 12 θέσεις της σχετικής κατάταξης, ενώ ακολούθησε ο Ρονάλντο Ναζάριο με την παρουσία του το 2002.

Η χρονιά-ορόσημο του 2008

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας το 2008, συγκεντρώνοντας 446 βαθμούς, έναντι 281 του Λιονέλ Μέσι. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Φερνάντο Τόρες με 179 βαθμούς, ο Ίκερ Κασίγιας με 133 και ο Τσάβι Ερνάντες με 97.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Πορτογάλος είχε οδηγήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση τόσο του Champions League όσο και της Premier League. Παράλληλα, σημείωσε 31 γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα και κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι, αφήνοντας δεύτερο τον Ντάνι Γκουίθα, ο οποίος είχε πετύχει 27 τέρματα στη La Liga.

Οι υποψήφιοι και η διαδικασία ψηφοφορίας

Η νέα διάκριση διαφοροποιήθηκε από την καθιερωμένη διαδικασία ανάδειξης του νικητή της Χρυσής Μπάλας. Αυτή τη φορά, δικαίωμα ψήφου είχαν οι αναγνώστες του περιοδικού και όχι οι δημοσιογράφοι, ενώ η επιλογή αφορούσε συγκεκριμένη χρονιά κατάκτησης του βραβείου. Έτσι, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν, για παράδειγμα, τον Μέσι του 2012 ή τον Ρονάλντο του 2008.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ποδοσφαιριστές που είχαν κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα τουλάχιστον δύο φορές στην καριέρα τους. Οι υποψήφιοι και οι χρονιές των διακρίσεών τους ήταν οι εξής:

Λιονέλ Μέσι: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 και 2023.

Κριστιάνο Ρονάλντο: 2008, 2014, 2015, 2016 και 2017.

Ρονάλντο Ναζάριο: 1997 και 2002.

Μάρκο φαν Μπάστεν: 1988, 1989 και 1992.

Μισέλ Πλατινί: 1983, 1984 και 1985.

Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε: 1980 και 1981.

Κέβιν Κίγκαν: 1978 και 1979.

Φραντς Μπεκενμπάουερ: 1972 και 1976.

Γιόχαν Κρόιφ: 1971, 1973 και 1974.

Αλφρέντο Ντι Στέφανο: 1957 και 1959.

Οι φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία καταβάλλοντας ένα ευρώ. Με τη συμμετοχή τους, αποκτούσαν παράλληλα δικαίωμα συμμετοχής σε κλήρωση για δύο εισιτήρια για την τελετή απονομής του 2027.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό, 5.009 άτομα ψήφισαν περισσότερες από μία φορές. Από αυτούς, 44 συμμετείχαν στην ψηφοφορία από 10 έως 26 φορές, 300 άτομα ψήφισαν από πέντε έως εννέα φορές, ενώ 4.665 συμμετείχαν από δύο έως τέσσερις φορές.