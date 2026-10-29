Οι Μαϊάμι Χιτ χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι την πέμπτη αναμέτρησή τους στην κανονική περίοδο, προκειμένου να γευτούν τη χαρά της νίκης. Έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες, εκ των οποίων οι τρεις στην έδρα τους, η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα πέρασε νικηφόρα από την Ατλάντα, επικρατώντας των Χοκς με 129-117. Παράλληλα, η αναμέτρηση σηματοδότησε την πρώτη νίκη του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη νέα του ομάδα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 1-4, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί τους. Από την πλευρά τους, οι Χοκς υποχώρησαν στο 2-3, έπειτα από πέντε παιχνίδια στην κανονική περίοδο.

Well okay then 😳 https://t.co/5CtfIDag3Z — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 28, 2026

Ο Greek Freak αποτέλεσε και πάλι σημείο αναφοράς για το Μαϊάμι, δίνοντας τον ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση. Στο πρώτο ημίχρονο είχε ήδη καταγράψει οκτώ πόντους, 11 ριμπάουντ και δύο ασίστ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του.

Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και μία τάπα, έχοντας 11/18 σουτ εντός πεδιάς και 2/5 ελεύθερες βολές. Η συνολική παρουσία του επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην προσπάθεια των Χιτ να επιστρέψουν στις επιτυχίες.

Καθοριστική, ωστόσο, ήταν και η συνεισφορά των συμπαικτών του. Ξεχώρισε ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος απάντησε στην κριτική που δέχθηκε στο ξεκίνημα της σεζόν με μια ιδιαίτερα αποτελεσματική εμφάνιση. Ο σέντερ του Μαϊάμι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, επτά ριμπάουντ, τρεις ασίστ και τρία κλεψίματα, με 8/16 σουτ.

Η βραδιά είχε, μάλιστα, ιστορική σημασία για τον Αντεμπάγιο, καθώς ξεπέρασε τον Ουντόνις Χάσλεμ και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του.