Ο Βίνσεντ Κομπανί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί την περασμένη Παρασκευή (23/10), έπειτα από κατάρρευση κατά τη διάρκεια προπόνησης της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου, η οποία οφειλόταν σε ερεθισμό των μηνίγγων, όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη (28/10) ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μαξ Έμπερλ.

Ο Βέλγος προπονητής είχε καταρρεύσει ενώ τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρούνταν από ίωση, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από ορισμένες προπονήσεις της ομάδας του.

«Δεδομένων των συνθηκών, είναι καλά», δήλωσε ο Έμπερλ στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, στο περιθώριο της αναμέτρησης του Κυπέλλου Γερμανίας με τη Μαγδεμβούργο την Τετάρτη (28/10). «Πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα και καλύτερα νέα για όλους μας».

Στη συνέχεια, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν εξήγησε ότι ο ερεθισμός των μηνίγγων προκάλεσε το περιστατικό της Παρασκευής (23/10). «Τώρα θα ξεκουραστεί και θα ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψει στον πάγκο, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του», πρόσθεσε.

Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής του Κομπανί στα καθήκοντά του. Όπως διευκρίνισε ο Έμπερλ, ο Βέλγος τεχνικός θα επιστρέψει μόνο όταν λάβει το απαραίτητο «πράσινο φως» από τους γιατρούς.

Στο μεταξύ, ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς, έχει αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας και βρισκόταν στον πάγκο στη νίκη με 3-1 επί της Φράιμπουργκ, αλλά και στο εμφατικό 6-1 επί του Μαγδεμβούργου.

Η Μπάγερν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Bundesliga, αντιμετωπίζει το Σάββατο (31/10) την Μπορούσια Ντόρτμουντ, σε ένα σημαντικό παιχνίδι στη μάχη για τον τίτλο.