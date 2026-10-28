Μέσα από τη δραματική διαδικασία των πέναλτι κρίθηκαν τα μεγάλα εισιτήρια για την επόμενη φάση του League Cup Αγγλίας, με τις Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ να χαμογελούν στο φινάλε των δικών τους θρίλερ.

Στο «Έτιχαντ», η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε τη «ρώσικη ρουλέτα» για να κάμψει την αντίσταση της εξαιρετικής Μπράιτον και να περάσει στον επόμενο γύρο. Οι «Γλάροι», που αγωνίστηκαν χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα στην αποστολή τους, άγγιξαν την έκπληξη παίρνοντας δύο φορές το προβάδισμα. Ο Γιαλκουγέ άνοιξε το σκορ στο 30′ για την Μπράιτον, με τον Κόβατσιτς να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 40′ μετά από πάσα του Φόντεν. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (47′), ο Ρούτερ έγραψε το 1-2 από ασίστ του Χαντιάμ, όμως οι «Πολίτες» αντέδρασαν ξανά, με τον Ρέις να διαμορφώνει το τελικό 2-2 στο 72′ από μεταβίβαση του Σερκί. Στα πέναλτι, η Σίτι φάνηκε πιο ψύχραιμη και επικράτησε με 4-3, καθώς ο Ντανκ αστόχησε στην πέμπτη και καθοριστική εκτέλεση της Μπράιτον.

Ανάλογο θρίλερ εκτυλίχθηκε και στο «Άνφιλντ», όπου η Λίβερπουλ τσέκαρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά αφήνοντας εκτός την Τσέλσι με 6-5 στα πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Οι «Μπλε» προηγήθηκαν με εκτέλεση πέναλτι του Ρότζερς, για να απαντήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Χάκπο στο 43′. Αν και οι «Κόκκινοι» σπατάλησαν σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, το ματς οδηγήθηκε στη ρώσικη ρουλέτα. Εκεί, παρά τις άστοχες εκτελέσεις των Τσιμίκα και Χράφενμπερχ, η Λίβερπουλ πανηγύρισε την πρόκριση, καθώς οι Μπάρκο, Εμεγκά και Φοφανά απέτυχαν να σκοράρουν για τους Λονδρέζους.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Μπόρνμουθ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση διασύροντας με 3-0 την Άστον Βίλα. Την πρόκριση στους «8» εξασφάλισε και η Σάντερλαντ μετά το νικηφόρο 3-2 επί της Μπρέντφορντ, ενώ η Κρίσταλ Πάλας «απέδρασε» με το διπλό (0-1) από την έδρα της Φούλαμ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων για τον 4ο γύρο του League Cup: