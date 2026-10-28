Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ με 3-1 στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδος και ο Αλέσιο Λίσι εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι:

«Θεωρώ ότι ακόμη και με τον ΟΦΗ η ομάδα επίσης έδειξε αντίδραση, η διαφορά είναι ότι σήμερα σκοράραμε ενώ στην Κρήτη όχι. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη διάθεση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο».

Για την επιλογή του 4-4-2 ανέφερε: «Ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και τώρα είμαστε κοντά σε αυτό.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ’ όλα τα παιδιά του ρόστερ, σήμερα χρησιμοποιήθηκαν παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο προπονούμαστε μέσα στην ομάδα».