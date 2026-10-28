Στις πολλές ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του, αλλά και στον κανονισμό με την χρησιμοποίηση δύο νεαρών παικτών στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης μετά το ντέρμπι του Κυπέλλου:

Για το πήγε στραβά για την ΑΕΚ: «Είναι ένα δύσκολο και κακό αποτέλεσμα. Είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα που παίζουμε καλά και χάνουμε. Έχουμε σπαταλήσει ευκαιρίες, αλλά χάσαμε με φθηνά γκολ. Ξεκινήσαμε δυναμικά στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε κόρνερ και πάσες, αλλά δεν είχαμε την ανταγωνιστική λεπτομέρεια για να βρούμε γκολ.

Αρχίσαμε πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο, χάσαμε ευκαιρίες, πετύχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ και όταν όλοι περίμεναν να κάνουμε την ανατροπή, δεχθήκαμε ακόμη ένα γκολ από αντεπίθεση. Κάτι ανεπίτρεπτο. Το είχαμε συζητήσει και στα αποδυτήρια. Παρά τις ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι».

Για τη διαφορά στην εικόνα της ΑΕΚ εντός και εκτός έδρας και τον κανονισμό με τους δύο νεαρούς: «Ίσως δεν είμαστε έτοιμοι για τους δύο νεαρούς, αλλά πώς να είμαστε όταν λάβαμε την ενημέρωση για τον νέο κανονισμό λίγο πριν αρχίσει η σεζόν;

Δεν υπάρχει διαφορά στην απόδοση εντός και εκτός έδρας. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο φέτος. Κάποιες φορές τα αποτελέσματα δεν έρχονται, όπως απόψε. Έλειπαν κάποιες ανταγωνιστικές λεπτομέρειες. Δεχόμαστε αντεπιθέσεις, κάτι ανεπίτρεπτο».