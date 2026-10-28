Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με 3-1 για το Κυπέλλου Ελλάδας και μετά το τέλος της αναμέτρησης υπήρξε ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, με το σφύριγμα της λήξης ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας το κασκόλ της ομάδας του, όπως συνηθίζει.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Σαββίδη να τον πλησιάζει.

Οι δύο άνδρες είχαν έναν σύντομο διάλογο, σε σχετικά ήρεμο τόνο, καθώς κατευθύνονταν προς τη φυσούνα του γηπέδου.

Την ίδια ώρα δεν έλειψε η ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.