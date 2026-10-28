Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με την ΑΕΚ με 3-1 στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «ασπρόμαυροι» μετά τα τελευταία αποτελέσματα στο πρωτάθλημα έβγαλαν αντίδραση και επικράτησαν της Ένωσης και έκαναν βήμα για την τετράδα, σε ένα ματς που οι «κιτρινόμαυροι» είχαν περισσότερες ευκαιρίες.

Με τη νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην 3η θέση της League Phase με επτά βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ έπεσε στην 4η με έξι βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ντέρμπι και μόλις στο 8’ άνοιξε το σκορ με τον Μπάνζα. Ο Κένι έκανε την σέντρα του Κένι, ο φορ των γηπεδούχων με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να απαντήσει στο 12’ όταν ο Ζίνι έστρωσε στον Γιόβιτς, ο οποίος πλάσαρε ενώ βρισκόταν πεσμένος, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 23’ ο Μάγερ επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Μοναστηρλής κατάφερε να απομακρύνει.

Στο 24’ ο Εντιαγέ πάτησε περιοχή έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Στο 27’, ο Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Βίντα στο σουτ του Μπάνζα, ωστόσο, το VAR κάλεσε τον Έλληνα διαιτητή, ο οποίος ανακάλεσε την απόφασή του, καθώς το χέρι του Κροάτη ήταν κολλημένο στο σώμα του.

Έτσι ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα στο σκορ, χάρη στο γκολ του Μπάνζα στο ξεκίνημα του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έκανε ιδανική αρχή, καθώς στο 50’ ισοφάρισε με τον Γιόβιτς. Ο Μάριν έκανε μια ωραία πάσα και ο Σέρβος φορ τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-1.

Στο 53’ η ΑΕΚ είχε νέα μεγάλη στιγμή με το συρτό σουτ του Πήλιου, που απέκρουσε ο Μοναστηρλής, ενώ στο 59’ ο Ζίνι άγγιξε την ανατροπή αλλά το τελείωμα του από κοντά χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Σε διάστημα τεσσάρων λεπτών (63’-67’) η ΑΕΚ είχε πέντε φάσεις δύο φορές με τον Πήλιο και μια με τους Καλοσκάμη, Βίντα και Μαρίν αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ.

Έτσι στο 70’ ο Ζίβκοβιτς είδε την κατάλληλη στιγμή τον Σορετίρε με τον Άγγλο να πλασάρει εύστοχα για το 2-1 το οποίο ήρθε κόντρα στη ροή του ντέρμπι.

Η ψυχολογία πήγε με το μέρος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 79’ πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Εντιαγέ για το τελικό 3-1.

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Γιάκιτς, Σανταμαρία (69′ Ζαφείρης), Χατσίδης (62′ Μύθου), Ζίβκοβιτς (84′ Καμαρά), Μπάνζα (62′ Σορετίρε), Εντιαγέ (84′ Τέιλορ).

ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Πήλιος, Βίντα, Ρέλβας, Ρότα, Μαρίν, Μάγερ (77′ Μάριο), Ζούμπκοφ (77′ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Ζίνι, Γιόβιτς.