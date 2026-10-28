Την πρώτη της νίκη στην League Phase του Κυπέλλου πανηγύρισε η ΑΕΛ, η οποία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης επικράτησε με 1-0 του Κυπελλούχου ΟΦΗ.

Το νικητήριο γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Νίτσος με εξαιρετικό σουτ στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Από την άλλη οι Κρητικοί είχαν ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος στα πρώτα λεπτά του αγώνα και στο 5ο λεπτό απείλησε με τον Γκονθάλεθ, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Κόντρο να κάνει την κίνηση προς την μπάλα, χωρίς να προλάβει.

Στο 18ο λεπτό, οι Κρητικοί πλησίασαν στο γκολ, όταν ο Αποστολάκης εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι.

Πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, ο Νίτσος σούταρε από καλό σημείο, με τον Λίλο να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια την μπάλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καινουργιάκης έβγαλε στον Αθανασίου, ο οποίος γέμισε στην περιοχή, ο Κόντρο έκανε το σουτ, με τον Μελίσσα να διώχνει σε κόρνερ.

Ο ΟΦΗ έχανε τις ευκαιρίες, αλλά η ΑΕΛ ήταν αποτελεσματική. Έτσι στο 52′ ο Γκονθάλεθ έκανε το λάθος, με τον Νίτσο να παίρνει την μπάλα από αριστερά και με δυνατό σουτ να κάνει το 1-0 των γηπεδούχων.

Στο 69′ ο Κωστούλας είχε χώρο, σούταρε στα όρια της περιοχής, με τον Μελίσσα να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 83′ απείλησε ο Φούντας, ενώ στο 85′ ο Νους αστόχησε σχεδόν εξ επαφής με το κεφάλι.

Στο 90′ ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ είχε σημαντική απόκρουση σε σουτ του Νους, ενώ στις καθυστερήσεις η κεφαλιά του Αϊτόρ έφυγε λίγο άουτ, με το 1-0 να μείνει μέχρι το τέλος για την ΑΕΛ.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (66′ Ρισβάνης), Αγαπάκης (78′ Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61′ Τσιγγάρας), Αντράντα (61′ Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (66′ Νταμπίζας).

ΟΦΗ: Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Καινουργιάκης (78′ Αϊτόρ), Γκονθάλεθ (74′ Ανδρούτσος), Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46′ Αθανασίου), Καραχάλιος, Θεοδοσουλάκης (46′ Νους), Χατζηγιοβάνης (61′ Φούντας), Κόντρο.