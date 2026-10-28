Παρά τις πολύ σημαντικές απουσίες, ο Ολυμπιακός έδειξε γιατί είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και κατάφερε να πάρει τη νίκη 81-73 στην Κωνσταντινούπολη επί της Μπεσίκτας, για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες πλέον είναι στο 6-2 ρεκόρ και την προσεχή Παρασκευή (21:15) υποδέχονται στα Άνω Λιόσια την Μιλάνο.

Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» ήταν οι Βεζένκοφ με 16 πόντους, Τζόουνς με 15, Χολ με 14, Ουόρντ με 13 και ΜακΙντάιρ με 9 πόντους και ασίστ.

Η Μπεσίκτας μπήκε καλά στο ματς και προηγήθηκε με 6-0, για να πάρουν σειρά οι Χολ και ΜακΙντάιρ για το 6-15 και με τρίποντα των Παπανικολάου, Βεζένκοφ να γίνει το 16-25 μέχρι να μειώσει η Μπεσίκτας σε 23-25 που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Στην δεύτερη περίοδο ο Μπίρσεν με τρίποντο έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με 28-27, αλλά απάντησε ο Ολυμπιακός με Τζόουνς και Εντζάι για το 28-32 και με άλλα δυο καλάθια του Τζόουνς πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 42-36.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακος μπήκε καλύτερα και με τους Χολ, Βεζένκοφ πήρε διψήφια διαφορά με 39-50. Η Μπεσίκτας πλησίασε αλλά ο Βεζένκοφ έκανε το 53-61 για να μειώσουν ξανά οι Τούρκοι σε 58-61.

Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα έκανε το 68-76, οι Τούρκοι ήταν άστοχοι και ο Βεζένκοφ στην συνέχεια διαμόρφωσε το τελικό 73-81 για τους Πειραιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ: ΝτεΤζούλιους 12, Ουγκουρλού, Μόργκαν 11, Μπίρσεν 10, Ουΐλμπεκιν 5, Ομορούγι 7, Μπράουν 9, Νόουελ 15, Γκάμπριελ 4, Ζίζιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9, Ουόρντ 13, Πλώτας, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 3, Νετζήπογλου, Εντζάι 7, Τζόζεφ 4, Χολ 14, Τζόουνς 15.