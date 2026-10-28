Στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εν μέσω του σκανδάλου που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε και στις προηγούμενες εκλογές της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος πολέμιος στο να γίνουν κανονικές εκλογές με τα σωστά σωματεία και διά ζώσης στις προηγούμενες εκλογές της ΕΟΚ το ξέρουμε. Επέβαλε ηλεκτρονικές λόγω της τεράστιας εμπειρίας που είχε, ο Λευτέρης Αυγενάκης. Είναι γνωστό.

Για κάποιους λόγους αυτός θα χρειαστεί να πάει πιο πάνω ή και εάν δεν το πάει αυτός αναγκαστικά η υπόθεση θα πάει. Όχι πολύ πιο πάνω, αλλά πιο πάνω για να μην μπερδευόμαστε. Τότε πιο πάνω.

Εκεί θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί έχω αρχίσει να μαθαίνω ότι έχουν βγει τα μαχαίρια. Θα πάει από εδώ ή θα πάει από εκεί. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει από εκεί και εκεί θα γελάσουμε. Θρυλικό γέλιο».