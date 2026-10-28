Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση βρίσκεται ο Έργκιν Άταμαν.

Μάλιστα ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού, δεν έχασε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει σε θερμό κλίμα με τον προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιώργο Μπαρτζώκα, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.

Keeping it friendly tonight! 😄 Ergin Ataman and Georgios Bartzokas are at the Besiktas – Olympiacos game 👀 https://t.co/Klj3bGVKCZ — Basketball Sphere (@BSphere_) October 28, 2026

Ο Εργκίν Αταμάν διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με την Μπεσίκτας, στην οποία έχει διατελέσει τεχνικός σε δύο διαφορετικές περιόδους, τη σεζόν 2007–2008 και τη διετία 2011–2012.

Στη δεύτερη θητεία του στη Μπεσίκτας το 2012, ο Αταμάν οδήγησε την Τουρκική ομάδα στο Πρωτάθλημα Τουρκίας, το Κύπελλο Τουρκίας αλλά και το EuroChallenge.