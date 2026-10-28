Ικανοποιημένος ήταν ο Τζέικομπ Νίστρουπ από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη με 2-1 στο ΟΑΚΑ για το Κύπελλο Ελλάδος.

Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «πρασίνων» τόνισε μεταξύ άλλων πως το παιχνίδι ήταν δύσκολο και στα πρώτα 30 λεπτά η ομάδα του ήταν αρκετά καλή.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού:

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο που είναι σε καλή φόρμα. Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε στη νίκη. Ο Ράστοντερ σκόραρε ξανά, είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά. Προχωράμε», τόνισε ο Δανός τεχνικός και πρόσθεσε:

«Ήταν σημαντικό ότι κερδίσαμε σε μια δύσκολη μέρα, στα πρώτα 30 λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί. Φυσικά και θέλαμε να κάνουμε ροτέισον. Είναι θετικό ότι κάναμε ροτέισον πριν από έναν σημαντικό αγώνα, αλλά δώσαμε χρόνο σε παιδιά που δεν είχαν χρόνο σημαντικό και έδειξαν πόσο καλοί είναι».