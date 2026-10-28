Έστω και με γκολ στο 90’ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον Άρη στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και συνεχίζει με το απόλυτο σε τρία παιχνίδια στον θεσμό.

Έτσι οι «πράσινοι» είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική παίζουν μαζί στο Φάληρο. Από την άλλη ο Άρης είναι στην 7η θέση με τέσσερις βαθμούς.

Το «τριφύλλι» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε πολύ νωρίς μόλις στο 10ο λεπτό, με τον Λουζά να βγάζει στον Κοντούρη και τελευταίος με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-0.

Στην συνέχεια ο Άρης προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση και να ισοφαρίσει αλλά οι παίκτες του δεν ήταν συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης συνέχισε να κάνει επιθέσεις κυρίως από τα πλάγια και σε μια από αυτές δικαιώθηκε. Στο 65’ σε μια γρήγορη αντεπίθεση ο Καντεβέρε ισοφάρισε σε 1-1.

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Άρης στην συνέχεια προσπάθησαν να βρουν το γκολ της νίκης και τελικά το βρήκαν οι «πράσινοι» στο 90’ όταν ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα κι ο Ραστόντερ με τακουνάκι διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Πάλμερ-Μπράουν (58’ Φαν Ντρόνκελεν), Κάτρης, Τσιριβέγια (78’ Καμαρά), Λουζά, Κοντούρης (74’ Νεμπής), Γιάγκουσιτς (58’ Αντίνο), Πελίστρι (58’ Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.

ΑΡΗΣ: Βέλιο, Πετρίς, Χαρούπας, Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα (90′ Γαλανόπουλος), Μπασίρου (58′ Κουαμέ), Παπασαραφιανός (75′ Βοριαζίδης), Γένσεν, Μπουσαϊντ (58′ Γκαρέ), Μιρ (58′ Καντεβέρε).