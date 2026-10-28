Για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί ήταν ιδιαίτερη η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς αγωνίστηκε απέναντι στους Πειραιώτες, με τους οποίους έχει γράψει την δική του ιστορία.

Μάλιστα κατά την αλλαγή του ο Μαροκινός φορ καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους των «ερυθρόλευκων» που βρέθηκαν στο Μαρκόπουλο.

«Πολύ ξεχωριστή ημέρα, θέλω να πω ευχαριστώ στους οπαδούς, ήταν φανταστικό παιχνίδι. Ήταν ωραίο που συνάντησα τους παλιούς μου συμπαίκτες. Είμαι χαρούμενος που έχω επιστρέψει στην Ελλάδα.

Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά στη σεζόν με τη Μαρκό, εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα μου. Ευχαριστώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού για την αποθέωση. Είναι στην καρδιά μου ο Ολυμπιακός», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Ελ Αραμπί.