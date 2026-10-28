Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα εντός έδρας με 40-26 και έκανε το επτά στα επτά.

Ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, με τους φιλοξενούμενους να παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις για να παραμείνουν κοντά στο σκορ.

Στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των «ερυθρόλευκων», όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 20-14.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Πειραιώτες μπήκαν ακόμα πιο δυνατά και ξέφυγαν περισσότερο στο σκορ, μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 40-26.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 5-4, 9-6, 11-8, 17-11, 20-14 (ημχ), 23-15, 25-17, 29-18, 34-21, 36-24, 40-26

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σκαραμέλι, Παναγιώτου 1, Παπαβασίλης 4, Βίντα 3, Τζίμπουλας 7, Παπάζογλου 6, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Τάρεκ 2, Νίκολιτς 6, Πασσιάς 1, Κουντούζ 4, Παγιάτης 2, Σμιντ 2, Σαλάχ 2, Εντάουι.

ΔOYKAΣ: Σάββας 2, Ζιώγας 1, Ταουσάνης 6, Τζηράς 1, Μπονέλης 3, Μ. Κολεζάκης 2, Βλαχάκης 1, Μπραουδάκης, Τσιούμας 2, Βαρδαξοπουλος 2, Γιάντσης 1, Χουρσουντιάν 3, Παπανικολάου, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης.