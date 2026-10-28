Στο πένθος βυθίστηκε η Εθνική Αργεντινής, καθώς ο Λιονέλ Σκαλόνι έχασε τη μητέρα του. Η Εουλάλια Μαρτσέτι απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με προβλήματα υγείας.

Η μητέρα του ζούσε στο Πουχάτο της Αργεντινής, όπου στο παρελθόν είχε διατελέσει τοπική ειρηνοδίκης. Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας στην οποία αναφέρει:

«Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, με τον Πρόεδρό της Κλαούντιο Τάπια επικεφαλής, στέλνει τα συλλυπητήριά της στον προπονητή μας και σε όλη την οικογένειά του για τον θάνατο της μητέρας του. Η αδελφική αγκαλιά όλων των Αργεντινών για τον gringo και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Πολλή δύναμη!».