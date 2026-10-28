Την πρώτη της νίκη στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος πέτυχε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Έτσι, η «μαύρη θύελλα» μπήκε και πάλι στο κυνήγι της πρόκρισης στην νοκ άουτ φάση, καθώς έφτασε στους πέντε βαθμούς. Από την άλλη ο Νέστος παραμένει χωρίς βαθμό στο Κύπελλο.

Η Καλαμάτα παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές, καθώς ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε εκτεταμένο ροτέισον ενόψει του πρωταθλήματος και για τον λόγο αυτό το πρώτο ημίχρονο δεν είχε την μεγάλη φάση και από τις δύο ομάδες.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε και στο 48′ ο Μούτσα απέκρουσε την κεφαλιά του Χάμζα, ενώ στο 50′ ο Γκίνης νίκησε σε τετ α τετ τον Σταυρόπουλο.

Στο 51’ η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ, όταν ο Ζιντάν έκανε το γύρισμα και ο Mπολίβαρ, μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 90+1′ ο Μιράντα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι.

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Μούτσα, Μιγιένγκα, Δερμιτζάκης, Γιαξής, Στοΐλκοβιτς, Τριμμάτης, Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε, Σταυρόπουλος, Σέα.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου, Αλόνσο, Λιατσικούρας, Ντιαρά, Χάμζα, Ζιντάν, Μπονέτο, Μπολίβαρ.