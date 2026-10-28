Την αναβολή των αποψινών 24 αγώνων του Copa del Rey, αποφάσισε η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μετά από το τραγικό σιδηροδρομικού δυστύχημα, από το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους 50 άνθρωποι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές των ισπανικών αρχών.

«Ως ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης προς όλα τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συνέβη νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην επαρχία του Τολέδο, η RFEF ανέστειλε και τους 24 αγώνες του πρώτου γύρου του Ισπανικού Κυπέλλου, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ.

Η RFEF θα ανακοινώσει το αναθεωρημένο πρόγραμμα τουρνουά και τις τελικές ώρες έναρξης για τους αναβληθέντες αγώνες τις επόμενες ημέρες.

Ολόκληρη η ισπανική ποδοσφαιρική οικογένεια παραμένει ενωμένη στη θλίψη για αυτήν την τραγωδία και προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στις αρχές για να βοηθήσουν τα θύματα αυτού του καταστροφικού δυστυχήματος», ανέφερε η ανακοίνωση.